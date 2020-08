Ako som reklamoval O2 eKasu

Čudesné praktiky spoločnosti O2 pri reklamácii eKasy. Príbeh začína 10. augusta 2020 keď mi tlačiareň pri O2 eKase prestala tlačiť bločky. Po asi hodinovej snahe dovolať sa technickej podpory som sa konečne spojil s operátorkou.

Deň nula

Príbeh začína 10. augusta 2020 keď mi tlačiareň pri O2 eKase prestala tlačiť bločky. Po asi hodinovej snahe dovolať sa technickej podpory som sa konečne spojil s operátorkou. Spoločnými silami sme sa eKasu pokúsili "reštartovať" a problém tak rýchlo vyriešiť. Nepodarilo sa. Operátorka ma preto informovala, že môj problém podstúpi technikovi, ktorý ma bude do 48 hodín informovať o ďalšom postupe. Mojím šťastím v nešťastí bolo a stále je, že mám na prevádzke ešte jednu eKasu, takže som nemusel nijako zvlášť obmedziť predaj, ani vydávať bločky ručne.

Deň prvý

Volá mi technik, že príde s náhradnou kasou a pokazenú odnesie. Hovorím mu že náhradnú kasu nepotrebujem, pretože mám na prevádzke ešte jednu funkčnú a teda fungujem bez problémov. Na to on že je to netradičná požiadavka a musí ďalší postup konzultovať s niekym nadriadeným a že mi na druhý deň zavolá a dohodneme ako ďalej.

Deň druhý

Nikto nevolá. Som trpezlivý človek a tak technikovi dávam deň k dobru. Určite sa ozve, sľúbil mi to!

Deň tretí

Nikto nevolá tak volám ja. Nikto nezdvíha.

Deň štvrtý

Nikto nevolá ani nikto nezdvíha. Robí ten technik u nich ešte? Kladiem si závažnú otázku. Pretože už by som sa chcel v tejto veci niekam posunúť, beriem kasu aj s tlačiarňou na predajné miesto O2 v Čadci, kde som eKasu kúpil a kde som podpísal zmluvu. Pretože tak nejak podvedome cítim, že pri reklamácii zakúpeného tovaru je to bežný postup. Na predajni sú z môjho bežného postupu úplne na vetvy. Nosiť reklamovaný tovar na predajňu? Kde to žijem, to sa tak nerobí! Spájajú ma preto s technikom, áno s tým čo mi nebral telefón, a môžeme sa konečne na niečom dohodnúť. Technik mi hovorí že keď už som tam, nemá zmysel s kasou odchádzať, že on si ju prevezme na predajni. Tak super! Akurát ma štve že na predajni mi odmietajú odovzdať akýkoľvek protokol o tom, že som tam kasu nechal. Toto našťastie po asi 2 hodinách rieši SMS od technika, ktorú mám stále v mobile uloženú a kde sa píše, citujem: "Touto SMS potvrdzujem prevzatie e-kasy na predajni 02 v Čadci. Technik a jeho meno." Super, hovorím si, nakoniec to všetko dobre dopadne, veci sa konečne začnú hýbať. S technikom som bol ešte dohovorený, že budem pre istotu kontaktovať technickú podporu O2 a s nimi si vydiskutujem moju netradičnú požiadavku neprevziať náhradnú eKasu, pretože ju aktuálne nepotrebujem.

Deň piaty

Skúšam volať technickú podporu. Veselé tu tu ru tu tú ma prvé dve minúty bavilo, ale po asi 10 ďalších som zložil. Nemám na to celý deň. Skúšam to ešte par krát neúspešne zas a znova.

Deň šiesty

Tu tu ru tu tú mi už poriadne lezie na nervy. Koľko ich tam robí, keď nestíhajú? Dúfam že sú v poriadku a že v tejto kovid dobe nie sú pod veľkým tlakom. Skúšam novú metódu. Cez O2 stránku vypĺňam podnet písomne, aby sa mi ozvali, aby som vedel ako sa bude postupovať ďalej. Garantujú že do 24 hodín odpíšu. Skúsil som aj ich FB profil, reku kedysi tu reagovali pri problémoch promptne, tak za to nič nedám.

Deň siedmy

Neodpísali. Ani z O2 centrály, ani na Facebooku. Začínam sa o nich báť! Stále si však hovorím že fajn, kasa je u technika a on keď tak znovu zavolá, keby bolo čosi kdesi treba doriešiť.

Deň ôsmy i deviaty

Nikto nepíše, nikto nevolá. Asi sa všetko tak nejak poriešilo a ja si robím zbytočné obavy pri neexistujúcom probléme. Koniec koncov kasa je u technika, ja na predajni mám druhú, všetko ide dobre. Akurát by toľko pršať nemuselo.

Deň desiaty

Volá mi technik. Vraj v mojej veci nedošlo k žiadnemu posunu. Všetci sú zdá sa v pomykove, že ja nechcem náhradnú eKasu a že sa len dožadujem opravy eKasy v záruke. Začínam mať z toho zlý pocit, ktorý prechádza do mierneho mravenčenia pod ľavou lopatkou v momente, keď mi technik povie že eKasa je stále na predajni kde si ju môžem a mal by som si ju vyzdvihnúť. Neopravenú samozrejme. Volám večer podporu a čuduj sa svete zdvíha mi to Kristína. Na moje rypnutie že či tam robia len tri keď nestíhajú sa dozviem, že nie, že ich je tam veľa a že nie som jediný zákazník. Hovor je nahrávaný. Kristína v mojom mene podáva sťažnosť na technika. Nebola to moja iniciatíva, ale keď už s tým prišla, tak prečo nie. Kristína tiež po asi polhodine konštatuje že si potrebuje ešte niečo overiť a že mi zavolá. Tohto dňa sa mi však už nik neozval. Ostatne bol večer.

Deň jedenásty

Idem si na predajňu O2 po svoju neopravenú eKasu. Držím sa totiž inštrukcií od technika i Kristíny. Vchádzam v rúšku s pozdravom vo dverách. Ani jedna slečna takto upravená nie je. Ale tak sme ľudia, vonku je 26°C v tieni, vetrajú dokorán, zákazníci žiadni okrem mňa, tak nechránime seba ani druhých. Netrápi ma to. Hovorím omaskovaný svoje meno a že som si prišiel po eKasu, ktorá mala byť u technika, no nie je. Slečna sa postaví, odíde ku dverám od kancelárie a z rohu miestnosti zdvíha krabicu s mojou eKasou. Nech sa páči pán Troják. 10 dní tam tá eKasa ležala v krabici na zemi. Netknutá, teraz aj zaprášená. Priznám sa, zdvihlo mi to tlak. Hovorím, to ste mi nemohli zavolať že tu tá eKasa je? Dokedy ste si ju tu plánovali nechať položenú v kúte predajne? Vraj im nemám nadávať. Prisahám, že som nenadával, možno som trochu zvýšil hlas pri počudovaní sa. Vraj to nie je ich problém, takto sa nepostupuje a mám si to riešiť s technikom, ktorý nie je ich zamestnancom. Odchádzam s pozdravom vo dverách.

Z domu volám podporu. Kristína mi včera hovorila, že ich tam robí veľa, aká to náhoda že dnes mi to znovu dvihla ona! No asi ich tam veľa nerobí, alebo by som si mal podať športku. Aspoň nemusím vysvetľovať čo a ako. Dovolávam sa servisu mojej v záruke pokazenej eKasy. Vraj sa to rieši a po víkende sa mi ozvú. Náš hovor však teraz už neprebehol pokojne, Kristíne som vynadal, pretože už by som asi padol s roztrhnutým srdcom k zemi, keby som to neventiloval.

Teraz o čo mi vlastne ide.

Náhradnú kasu som odmietol a dožadoval sa opravy kasy pokazenej z dôvodu, že som nie ochotný platiť za výmenu chráneného dátového úložiska (ďalej len CHDU) 100€, pretože nepokazilo sa úložisko, ale eKasa v záruke. Tak prečo by som ja mal platiť za výmenu mojej funkčnej súčiastky z výrobku, ktorý podlieha záruke? Keď sa mi eKasa znovu po troch dňoch pokazí, znovu zaplatím 100€ za výmenu CHDU. Ako toto môže SOI a ďalšie orgány pripustiť? To vážne nikomu nevadí že pri reklamácii v záruke je s mojim CHDU narábané za poplatok, pričom toto je plne funkčné a výmenu by preto mala hradiť tá strana, ktorej výrobok (eKasa) je v záručnej dobe nie mojou vinou pokazený?

Berte prosím toto ako vážne upozornenie na praktiky spoločnosti O2, keď budete zvažovať nákup eKasy od nich. Môže sa Vám ľahko stať to čo sa prihodilo mne. O ďalšom postupe vo veci budem ďalej informovať.

Dodatok:

Kristína, technik ako aj slečny na predajni sa rozchádzali v názore, ako sa postupuje pri oprave reklamovaného výrobku. Zatiaľ čo technik a Kristína sa klonili k myšlienke že eKasa ide na servis a v prípade že sa nedá opraviť, je táto bezplatne vymenená za novú, pričom ale platím za montáž CHDU 100€. Slečny na predajni mi oznámili že kasy neopravujú ale rovno menia bezplatne kus za kus, pričom za montáž CHDU platím 100€.

Sám som zvedavý kam sa toto celé vyvinie a ako to dopadne. Má sa mi ozvať firma zamestnavajúca technika tak uvidíme. Tomu chlapovi som dnes ešte zavolal a pýtal sa ho ako je možné že nechal eKasu 10 dní na predajni v rohu miestnosti na zemi. Položil mi a ešte s úškrnom dodal že som zákerák čo na neho píše sťažnosti...

Za prípadné preklepy sa ospravedlňujem, píšem ešte v miernom rozrušení...